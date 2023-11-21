عاجل
الرئيس السيسي: مصر تقف ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري الرئيس السيسي: مصر رحبّت بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة
الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس الاتحاد: اسألوا برنامج الاستقطاب عن سبب منحنا 4 لاعبين والبقية 8

أنمار الحائلي
أنمار الحائلي

فتح أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي الحديث عن الدعم الذي تلقته أندية دوري روشن خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ما تطرق للحديث عن العديد من النقاط داخل النادي والتي تخص الصفقات الجديدة.

تصريحات أنمار الحائلي رئيس الاتحاد

وقال أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء: "إسألوا القائمين برنامج الاستقطاب عن سبب منحنا 4 لاعبين والبقية 8، عندما أشاهد استقطابات النصر والهلال سأنظر إلى المستوى نفسه".

وتابع أنمار الحائلي في نفس السياق: "لا تتوقع أن يعرض علينا مبابي ونقول لا، ولو كان حديث سعد اللذيذ بهذه الشفافية فأتمنى أن يكون كاملًا".

وأضاف رئيس نادي الاتحاد: "التزمت الصمت الفترة الماضية لكن اتمنى الاجابة ماذا حصل في الاسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية بخصوص محمد صلاح وراموس ودي بروين".

أكمل رئيس نادي الاتاد السعودي: "طلبنا صلاح و دي بروين و ماركينيوس، ولم تتم تلبية جميع طلباتنا".

واختتم عن التجديد للاعبين كان سبب بعدم تعاقد الاتحاد مع صفقات ليؤكد أن هذا كلام غير صحيح، وأن جميع اللاعبين كانوا مرحبين بقرارات الادارة اذا طلبنا رحيلهم.

مواد متعلقة

13 لاعبا من الدوري السعودي مرشح ل جوائز جلوب سوكر 2023

محمد صلاح وثنائي مصري ضمن 11 عربيا في جوائز جلوب سوكر 2023

الاتحاد ينتعش بفكر جديد بعد التخلص من حراس المرمى المدربين

6 عوامل تمنع أندية السعودية من تسويق لاعبيها عالميًا في الميركاتو الشتوي
الجريدة الورقية