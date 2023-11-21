رئيس الاتحاد: اسألوا برنامج الاستقطاب عن سبب منحنا 4 لاعبين والبقية 8

فتح أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي الحديث عن الدعم الذي تلقته أندية دوري روشن خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ما تطرق للحديث عن العديد من النقاط داخل النادي والتي تخص الصفقات الجديدة.

تصريحات أنمار الحائلي رئيس الاتحاد

وقال أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء: "إسألوا القائمين برنامج الاستقطاب عن سبب منحنا 4 لاعبين والبقية 8، عندما أشاهد استقطابات النصر والهلال سأنظر إلى المستوى نفسه".

وتابع أنمار الحائلي في نفس السياق: "لا تتوقع أن يعرض علينا مبابي ونقول لا، ولو كان حديث سعد اللذيذ بهذه الشفافية فأتمنى أن يكون كاملًا".

وأضاف رئيس نادي الاتحاد: "التزمت الصمت الفترة الماضية لكن اتمنى الاجابة ماذا حصل في الاسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية بخصوص محمد صلاح وراموس ودي بروين".

أكمل رئيس نادي الاتاد السعودي: "طلبنا صلاح و دي بروين و ماركينيوس، ولم تتم تلبية جميع طلباتنا".

واختتم عن التجديد للاعبين كان سبب بعدم تعاقد الاتحاد مع صفقات ليؤكد أن هذا كلام غير صحيح، وأن جميع اللاعبين كانوا مرحبين بقرارات الادارة اذا طلبنا رحيلهم.