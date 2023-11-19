قرين الشيطان يُزهق 4 أرواح في 3 أسابيع.. تفاصيل مروعة

سيطر الجنون على عقل بطل قصتنا الشرير حتى أفقده القدرة على التمييز، وسلم زمام أمره للشيطان فقاده على سراط الإجرام حتى سقط في أتون النار غير مأسوف عليه.

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تأتينا القصة من ولاية تكساس الأمريكية التي أدانت فيها المحكمة المُختصة شاباً في مُنتصف عقده الرابع في وقائع مصرع 4 أشخاص في 3 أسابيع في خريف 2020.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المُدان جيريمي راشود ويليامز- 34 سنة سيُمضي ما تبقى من حياته خلف القضبان عقاباً له.

تفاصيل الجرائم الدامية

بدأت السلسلة الإجرامية يوم 31 أكتوبر 2020، حينما قام المُدان بإزهاق روح الشاب روبرت جادن – 19 سنة في وسط الشارع كما أظهرت كاميرات المُراقبة.

وأفادت تقارير محلية بأن المجني عليه كان ينتظر سيارة أجرة لتوصيله إلى بيته بعد أن حضر حفل الهالويين، وقالت والدة الضحية وتُدعى باتريسيا ويفر :"الجاني استهدف الضحايا كما لو لم يكونوا بشراً".

ووصفت الأم المكلومة ابنها الراحل بأنه كان شغوفاً بالموسيقى، وقالت عنه :"كان ابني يُعبر عن نفسه عبر الموسيقى".

وأضافت :"ابني كان يُحب أن يُغني ويقوم بالاستعراض منذ بدأ التكلم وهو صغير"، وتابع :"ابني كان خجولاً حقاً، ولكن بمُجرد أن يُمسك الميكروفون في يديه ويخطو على المسرح فإنه كان يكون نجماً كبيراً تماماً".

المجني عليه روبرت جادن

وبعد أسبوعين من الجريمة الأولى وتحديداً في يوم 14 نوفمبر، فقد الشاب آدم جوترو – 36 سنة حياته بعد أن أصيب بعيارٍ ناري في طريق سريع واصل بين الولايات.

وبعد أقل من ساعة من البلاغ الأول تلقت الشرطة بلاغاً ثانياً بخصوص العثورعلى جثمان جيروم هاميلتون – 57 سنة مُصاباً بعيارٍ ناري، وفارق الحياة بعد مدة قصيرة من نقله للمستشفى في مُحاولة إسعافه.

وفي يوم 18 نوفمبر، قام المُدان بإزهاق روح بلير كارتر – 60 سنة وهو والد صديقته وحبيبته السابقة، وبعد أن أجهز عليه قام بإشعال النار في المنزل.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن ابنة الراحل وتُدعى أمبر كارتر كانت قد حررت محاضر بعدم التعرض ضد الجاني بعد تكرار مُضايقتها.