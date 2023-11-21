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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أزمة قلبية.. أميمة إبراهيم تروي تفاصيل أصعب موقف بحياتها على الهواء

أميمة إبراهيم
أميمة إبراهيم

كشفت الإعلامية أميمة إبراهيم عن أشد موقف تعرضت له خلال تقديمها لبرنامجها على الهواء، بعدما تعرض ضيفها لأزمة قلبية مفاجئة، مشيرة: السرعة في الأداء والناس كلها كانت جاهزة للموقف.

أميمة إبراهيم

أميمة إبراهيم تروي تفاصيل أصعب موقف بحياتها على الهواء 

أشارت أميمة إبراهيم خلال ظهورها في برنامج "الستات" عبر قناة "النهار" من تقديم مفيدة شيحة وسهير جودة، قائلة: "في أول الحوار الضيف كان متماسك ومكنش في أي علامة أنه تعبان، وبعدين ابتديت أحس أن صوته تعبان ومش قادر ياخد نفسه سألته حضرتك تعبان قال أنا كويس وكملنا، بعدها حسيت انه مش قادر ياخد نفسه وفي جحوظ في العين سألته مرة تانية تعبان قالي لأ".

 

تابعت أميمة إبراهيم حديثها: " طلبت من المخرجة نطلع فاصل، وطلبنا الدكتور وقال إنه عنده القلب ومأخدش الدواء ولو مكنش حد لحقه كان أتوفى".

 

أضافت أميمة إبراهيم: " في لحظة متقدريش تتواصلي مع إنسان مش قادر يتواصل معاكي، ومش قادر مش عشان هو متوتر لكن دا حالة صحية، وأن في لحظة أقرر كده ومجموعة العمل تساعد ويكونوا جاهزين أن يطلعوا فاصل، السرعة في الأداء والناس كلها كانت جاهزة للموقف".

وأكدت أنها كانت على ثقة أنها عندما ستأخذ هذا القرار ستجد من يساعدها ويقف بجانبها.

 

من ناحية أخري، عن نشرات الأخبار التي قدمتها قالت إنها طوال الوقت عليها أن تتابع الأخبار وتواكب الأحداث، موضحة أن الأمر كان صعبا في الماضي لكن الآن مع الهاتف المحمول أصبح الوصول للخبر سهلا، قائلة" في الماضي كنا نذهب مبكرا كي نطلع على كل جديد ونبدأ التجهيزات".

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