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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب قطر يصعق شباك الهند بثلاثية في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

منتخب قطر
منتخب قطر

حقق منتخب قطر فوزًا غاليًا على الهند 3 أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد كالينجا ضمن منافسات الجولة الثانية  في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .

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بدأ منتخب قطر في بداية المباراة من الضغط المبكر على الهند لتسجيل العديد من الأهداف .

سجل مصطفي مشعل لاعب منتخب قطر في شباك الهند الهدف الأول بصناعه تميم منصور  في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول  بتقدم منتخب قطر على الهند بهدف دون رد .

وضعف المعز علي لاعب منتخب قطر نتيجة المباراة عند تسجيله الهدف الثاني  في الدقيقة 47 من أحداث الشوط الثاني .

فيما اختتم يوسف عبد الرزاق لاعب منتخب قطر نتيجة  سلسله الأهداف وسجل الهدف الثالث في شباك الهند.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز قطر على الهند 3 أهداف دون رد .

بهذه النتيجة ، رفع منتخب قطر رصيده عند النقطة 6 بالعلامة الكاملة في المجموعة الأولي ، فيما توقف رصيد عند النقطة 3 محتلا المركز الثاني بالمجموعة 

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