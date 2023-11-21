منتخب قطر يصعق شباك الهند بثلاثية في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

حقق منتخب قطر فوزًا غاليًا على الهند 3 أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد كالينجا ضمن منافسات الجولة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .

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بدأ منتخب قطر في بداية المباراة من الضغط المبكر على الهند لتسجيل العديد من الأهداف .

سجل مصطفي مشعل لاعب منتخب قطر في شباك الهند الهدف الأول بصناعه تميم منصور في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب قطر على الهند بهدف دون رد .

وضعف المعز علي لاعب منتخب قطر نتيجة المباراة عند تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 47 من أحداث الشوط الثاني .

فيما اختتم يوسف عبد الرزاق لاعب منتخب قطر نتيجة سلسله الأهداف وسجل الهدف الثالث في شباك الهند.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز قطر على الهند 3 أهداف دون رد .

بهذه النتيجة ، رفع منتخب قطر رصيده عند النقطة 6 بالعلامة الكاملة في المجموعة الأولي ، فيما توقف رصيد عند النقطة 3 محتلا المركز الثاني بالمجموعة