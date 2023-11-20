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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشهري يقود هجوم السعودية بالتشكيل المتوقع أمام الأردن في تصفيات آسيا

منتخب السعودية
منتخب السعودية

 يخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم المباراة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 أمام نظيره منتخب الأردن.

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السعودية والأردن لقاء مرتقب غدا في تصفيات كأس العالم

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موعد مباراتي منتخب السعودية بتصفيات كأس العالم 2026

تشكيل السعودية المتوقع لمباراة الأردن في تصفيات آسيا 

في حراسة المرمى: محمد العويس 

في خط الدفاع: علي البليهي - عون السلولي - حسان تمبكتي

في خط الوسط: معاذ الفقيهي - علي هزازي - عبد الإله المالكي - فيصل الغامدي - سعود عبد الحميد

في الهجوم: صالح الشهري - محمد مران

وشهدت بداية مشوار منتخب السعودية في تصفيات آسيا تحقيق فوزًا كبيرًا على منتخب باكستان بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة السابعة بتصفيات أسيا رفقة المنتخبات الأردن وباكستان وطاجيكستان

وتقرر انطلاق صافرة احداث مباراة السعودية والأردن مساء غدا الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري على ستاد عمان الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

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