رفض استشكال مُتهم على حكم سجنه في "أحداث التبين"

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، برفض استشكال متهم على حكم سجنه 10 سنوات مشدد لاتهامه مع آخرين بأحداث شغب منطقة التبين، واستمرار تنفيذ العقوبة.

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وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في القتل وإضرام النيران في مباني عامة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون، وقطع الطرق وترويع المواطنين وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم إبراهيم.ح بالسجن 3 سنوات عما أسند إليه من حيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر في القطامية.

وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبراءة المُتهم الثاني إسلام.ر مما أسند إليه.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين إبراهيم.ح وإسلام.ر أنهما في يوم 28 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية بأن المُتهم الأول أحرز وحاز الثاني بالواسطة سلاح ناري غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.

كما أحرز الأول وحاز الثاني بالواسطة ذخائر (طلقتين) مما تُستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.