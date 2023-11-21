منتخب مصر يتعادل في اللحظات الأخيره مع تونس ببطولة شمال افريقيا

انتهت مباراة منتخب مصر تحت 20 عام بقيادة المدرب وائل رياض مع المغرب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب، في بطولة شمال افريقيا، والتي جمعت الطرفين على ملعب ستاد الكرم الاصطناعي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والأخيره.

منتخب مصر تحت 20 عام يتعادل مع المغرب

سجل هدف منتخب مصر الوحيد اللاعب عبدالرحمن خالد في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، وأضاف اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 95 باللحظات الأخيره من عمر المواجهة، بعد هدفي المنتخب المغربي الذي عزز موقفه في المركز الثاني بجدول الترتيب من المجموعة بتحقيق الانتصار الثالث عقب هزيمة وحيدة.

حقق منتخب مصر الانتصار في لقاء وحيد على الجزائر وتعادل في لقاء مع منتخب ليبيا، وخسر المواجهة الماضية من تونس، واليوم يتعادل للمرة الثانية من نظيره المغربي

كان منتخب تونس تحت 20 عام في المركز الأول ويمتلك في رصيده 9 نقاط، ليرفع منتخب مصر رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث كما هو بترتي المجموعة، بينما يعزز منتخب المغرب موقفه في المركز الثاني ويصل إلى النقطة رقم 7 في المركز الثاني خلف المنتخب التونسي المتصدر.

بدأ منتخب مصر مباراة المغرب اليوم بتشكيل مكون من:-

عبدالمنعم تامر – معتز محمد – محمد سمير – أحمد عابدين – يوسف سيد – مهند علي – مهاب سامي – محمد السيد – مروان محمود – عمرو خالد – كريم حامد.