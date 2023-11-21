تحت رعاية المحاسب / مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وانطلاقا من إهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى بالعنصر البشرى وحرصا على رفع كفاءته لاستمرار تقديم كافة الخدمات للركاب ومرتادى مطار القاهرة الدولى بكفائة عالية بما يليق ببوابة مصر وافريقيا الأولى ليظل قادرا على تلبية الطلب المتنامى على حركة السفر والوصول والسياحة.

واستكمالا لتنفيذ البرنامج التنشيطى للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب نظمت الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بالتعاون مع القطاعات المختلفة بالشركة دورة تدريبية بمركز التدريب الداخلى في الفترة من 5 وحتى 20 نوفمبر 2023 . استهدفت الدورة التدريبية العديد من السادة المتعاملين مع الركاب بشكل مباشر من مختلف قطاعات الشركة.

دورة تدريبية شاملة للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب بمطار القاهرة الدولى



وتناولت المحاضرات التي القاها نخبة من ذوى الخبرة من مختلف قطاعات الشركة عدة موضوعات هامة كمبادئ التواصل ولغة الجسد وفن الاتيكيت في التعامل مع الزوار والنظام المتكامل للسلامة والجودة والبيئة بالإضافة الى عدة محاضرات عن التوعية الأمنية واللغة الإنجليزية وكيفية قراءة الشاشات في المطار.

تأتي هذه الدورة في اطار التطوير الدائم الذى يشهده مطار القاهرة الدولى على مستوى المرافق والمبانى والعنصر البشرى للوصول لأعلى درجات التنافسية ليصبح مطار القاهرة الدولى قادرا على مواكبة الزيادة الكبيرة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية في حركة السفر والوصول.