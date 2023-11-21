شيرين تعلن موقفها من عمليات التجميل| تعلق على كشفها لعمرها الحقيقي

رفضت الفنانة شيرين إجرائها لأي نوع من عمليات التجميل، بعدما أصبحت متداولة كثيراً منذ فترة كبيرة، مؤكدة بأنها لا تخفي سنها أبدا لأن الجمهور لا يمكن خداعه " أنا قناعتي بعيدة عن الموضوع ده".

تحدثت شيرين خلال ظهورها في برنامج "قعدة ستات" من تقديم مروة صبري، قائلة: "أنا مهما عملت عشان أبقى حلوة أو أجمل في نفسي، مش ممكن أبدا هيوصل أي بشر أنه يكون أحسن من خلق ربنا".

أضافت شيرين في حديثها: "ممكن أجي أكبر خدودي شوية يقفلوا على عينيا، ممكن أجي أشد وشي حواجبي تترفع يبقى شكلي شيطاني، الخطوط في الوش دي العمر والسنين، كل واحد بيبقى عنده قناعة، أنا قناعتي بعيدة عن الموضوع ده".

تابعت شيرين مشيرة عن فكرة كشفها لعمرها الحقيقي في أي لقاء لها، معلقه: "أنا مش هفضل شكلي زي زمان، ناس بتعتب عليا أن بقول سني الحقيقي طيب لو مقلتوش ما مسرحية "المتزوجون" متصورة من سنة 1979 يعني حاجة وأربعين سنة وأنا قدامهم بحسبة بسيطة جدا هيقولوا دي ست كدابة، وليه أكدب عشان إيه أنا راضية جدا".

آخر أعمال شيرين

من جهة أخري، يذكر أن شيرين شاركت في رمضان 2023 في 3 مسلسلات وهي مسلسل "تغيير جو" مع منة شلبي وإياد نصار، ميرفت أمين، صالح بكري، عصام عمر، آية أبي حيدر، والعمل سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج مريم أبو عوف.

وشاركت في مسلسل "سوق الكانتو" مع أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، عبد العزيز مخيون، مها نصار ومحمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ومسلسل "إكس لانس" مع محمد سعد، جيهان خليل، إبرام سمير، سارة درزاوي، حسن عبد الفتاح، مصطفى درويش، حسام داغر، عمر متولي، أحمد فتحي، ويزو، المسلسل تأليف ورشة بلاك هورس، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج ابرام نشأت.