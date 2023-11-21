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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين الليلة في التصفيات كأس العالم 2026

البرازيل ضد الارجنتين
البرازيل ضد الارجنتين

يستعرض بوابة الوفد الالكترونية موعد مباراة البرازيل  و الأرجنتين صباح غد الأربعاء في المباراة المرتقبة على ستاد ماراكانا في الأسبوع السادس بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

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يدخل منتخب البرازيل  لقاء الأرجنتين تحت شعار لابديل عن الفوزبهدف حصد الثلاث نقاط تحقيق نتيجة إيجابية  لتحسين ترتيبة في  المجموعة .

تشكيل البرازيل المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: إيمرسون رويال- ماركينيوس- جابرييل- كارلوس أوجوستو.

الوسط: أندريه- برونو جيمارايش- رودريجو- رافينيا.

الهجوم: جابرييل جيسوس- جابرييل مارتينيلي.

تشكيل الأرجنتين المتوقع:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: ناويل مولينا- كوتي روميرو- نيكولاس أوتاميندي- نيكولاس تاجليافيكو.

الوسط: ورودريجو دي باول- إنزو فرنانديز- أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: أنخيل دي ماريا ليونيل ميسي- لاتارو مارتينيز.

موعد مباراة البرازيل  والارجنتين في التصفيات أمريكا الجنوبية

تبدأ مباراة البرازيل والأرجنتين صباح غد الأربعاء الموافق 22 من شهر نوفمبر 2023 ، في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

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