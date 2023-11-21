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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رباعي الزمالك يواصلون التدريبات التأهيلية

الزمالك
الزمالك

أدى محمود حمدي "الونش" ومصطفى شلبي و عبدالله جمعة ومحمود علاء رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مجموعة من التدريبات التأهيلية، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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الجزيري ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي

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جلسة بين معتمد جمال وطبيب الزمالك



وواصل الرباعي البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لـ الزمالك ، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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