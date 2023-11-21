الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لبحث مستجدات تطوير وافتتاح مركز شباب محمد صلاح

وزير الرياضة يلتقي أسرة كابتن منتخب مصر محمد صلاح

بوابة الوفد الإلكترونية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبد العزيز البمبى خال اللاعب محمد صلاح ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب، وشقيق اللاعب نصر صلاح؛ لبحث آخر مستجدات تطوير وافتتاح مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بسيون الغربية.


أكد وزير الشباب والرياضة، الانتهاء من تنفيذ مركز الشباب تمهيداً لافتتاحه رسميًا، ديسمبر القادم، لاستقبال الشباب وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، تقديراً للإنجازات والألقاب التى حققها الفرعون المصرى فى مسيرته الكروية، فى المحافل الدولية.


وأشاد خال اللاعب محمد صلاح، عبد العزيز البمبى، ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب، بتواصل مكتب السيد الوزير كرئيس لمجلس الإدارة يوماً بعد يوم للوقوف على ما يتم من أعمال تطوير وعما إذا كانت هناك معوقات من عدمه، موضحًا أن الأعمال سوف تنتهي وسيتم تسليم المركز وافتتاحه قريباً.

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