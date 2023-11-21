وزير الشباب والرياضة يُكرم شباب شركة انطلاق ضمن قائمة FORBES للشباب

الأكثر تأثيراً وابتكارًا في الشرق الأوسط

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب الذين تم اختيارهم في مجلة فوربس الشرق الأوسط، ضمن قائمة الشباب الأكثر تأثيراً وابتكارًا في الشرق الأوسط تحت سن الـ 30 ممن يسعون إلى إحداث التغيير، بمحور التجارة الإلكترونية والتمويل.



ضمت قائمة الشباب المُكرم ومؤسسى شركة انطلاق، محمد إيهاب، وعمر رزق، ومنة الله زغلول، بالإضافة إلي آية إسماعيل، وعبد الرحمن أيمن فوق 30 عامًا، وذلك بحضور الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



قال وزير الشباب والرياضة: "الوزارة حاضنة للافكار الشبابية بما يخدم المجتمع، وهناك ضرورة للاستثمار في طاقاتكم وافكاركم البناءة، وسنقوم كوزارة شباب باحتضان مبادرات شباب والاستفادة منها داخل مراكز الشباب والاحياء الشعبية وفي كل ربوع مصر بالتعاون مع الشركة ".



ولفت الوزير إلي إهتمام الدولة المصرية بالشباب المصري ينعكس من خلال العديد من المبادرات التي تعمل عليها جهات الدولة ومنها وزارة الشباب والرياضة على تطويرها والتوسع فيها مثل ريادة الأعمال، موضحًا أن الوزارة بصفة دائمة على عدم ادخار أي جهد يتم بذله من أجل الشباب المصري والنهوض بهم وتطوير قدراتهم.



كما وجه الوزير الشكر والتقدير للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب علي دورها في دعم وتأهيل الشباب والذي انتج ثماره بخروج شركة انطلاق من شباب البرنامج الرئاسي.



وعبر الشباب عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي، علي الإهتمام الكبير بتكريم النماذج الشبابية، والعمل علي دمجها في أنشطة وبرامج الوزارة.



ومن منطلق دعمها للشباب والاستفادة بقدراتهم، تم الاتفاق على الاستعانة بشركة انطلاقة للتعاون في مجالات الخدما

ت الاستشارية والأعمال الداعمة لمجالي الشباب والرياضة.