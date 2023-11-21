منتجع  الباتروس دانا بيتش بالغردقة يحصد أعلى الجوائز العالمية فى الجودة TUI Global Quality Award 2023

حصد منتجع الباتروس دانا بيتش بالغردقة - أحد منتجعات مجموعة بيك الباتروس للفنادق على أعلى الجوائز العالمية فى الجودة من الشريك الالمانى TUIGlobalQualityAward 2023

يذكر أن منتجع الباتروس دانا بيتش بالغردقة يعتبر المنتجع المفضل الأول للألمان داخل البحر الأحمر، ويحتوى المنتجع على ٨٦٦ غرفة وجناحا فندقيا بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، ويتميز المنتجع بوجود ٦ حمامات سباحة عملاقة، بالإضافة لبحيرة مائية خلابة تتوسط المنتجع وتستخدم فى توصيل النزلاء للشاطئ فى رحلة بحرية داخلية لمزيد من الاستمتاع والراحة..

كامل ابوعلي

الجدير بالذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق تحتفل هذا العام بالعيد السنوى الحادى والثلاثين للمجموعة فى سوق السياحة المصرى بعدد ٢٦ منتجع وأكثر من ١٤ ألف غرفة و١٢ ألف موظف وشريك فى النجاح.