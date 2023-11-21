أديل تعلنها صراحة.. تزوجت ريتش بول

أعلنت المغنية البريطانية أديل زواجها من الوكيل الرياضي ريتش بول، بعد تداول أنباء غير مؤكدة الفترة الماضية بارتباطهما رسميًا.

وأكدت أديل نبأ زواجها من الرجل الأمريكي خلال تصريحات أدلت بها لبرنامج "شاتي مان".

قالت أديل في تصريحاتها إن حفل زفافها كان في جزيرة كابري الإيطالية، وكانت فعالية صغيرة جدًا باعتباره " مجرد شيء خاص بينهما" بحسب تعبيرها.

وترتبط أديل (35 عامًا) عاطفيًا بريتش بول منذ عامين، وعلمت الأوساط الإعلامية بعلاقتهما حينما حضرا سويًا مباراة لكرة السلة بالدوري الأمريكي للمحترفين.

وتعرفت المغنية البريطانية على حبيبها، البالغ من العُمر 41 عامًا، أثناء حضورهما حفل عيد ميلاد أحد أصدقائهما المشتركين.

قبل أسابيع، اعترفت أديل بأنها كانت تدمن شرب الكحول في العشرينيات من عمرها، قبل أن تحدث تغييرات في حياتها وتتخلص من هذه الأزمة.

وأكدت أديل خلال نقاش أجرته مع معجبيها على هامش عروض "Weekends with Adele" في لاس فيغاس، أنها كانت مدمنة كحول، لكنها أجرت تغييرات كبيرة في نمط حياتها، مشددةً على أنها لم تشرب الكحول في الأشهر الثلاثة الماضية، وقالت: "لقد توقفت عن الشرب.. كنت مدمنة على الكحول".

وأشارت إلى أنها متحمسة للاحتفال بيوم ميلاد ابنها أنجيلو، حيث قالت: "هذا الأسبوع سيصبح عمر ابني 11 عامًا. هل تصدّقون ذلك؟ لدينا أسبوع مكتظ بالاحتفالات". وأضافت: "طفلي يشبهني كثيرًا".

وأنجبت أديل طفلها من رجل الأعمال البريطاني سايمون كونيكي. الذي انفصلت عنه سنة 2021.

