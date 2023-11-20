حبس 3 متهمين 4 أيام بتهمة انتحال صفة ضباط الشرطة بأكتوبر

أمرت النيابة الكلية بأكتوبر، اليوم، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة، واستولوا على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من مهندس بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا من مهندس يفيد بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي، ويدعون أنهم ضباط شرطة والاستيلاء منه علي مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه حال وجوده بمدينة 6 أكتوبر، وبعد التأكد من صحة البلاغ وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.