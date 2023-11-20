مصر تتصدر قائمة أفضل شركات تكنولوجيا التعليم لعام 2023

أكد المهندس ماجد حربى مدير عام شركة EdVentures أن هناك عناصر أساسية ومحددات ثابتة يجب أخذها فى الاعتبار عند إنشاء أى شركة ناشئة قائمة على الابتكار، وهى أن تبحث عن مشكلات حقيقية تواجه الأفراد أو المجتمع، لتقدم هذه الشركة من خلال منتجاتها التقنية حلولًا لهذه المشكلات، سواء كانت اجتماعية أو على صعيد الأعمال، وتبدأ هذه المرحلة بإعداد كوادر مؤهلة من المرحلة التعليمية بتطويع الأدوات التكنولوجية لحل هذه المشكلات، مشيرًا إلى وجود أكثر من خمسين شركة ضمن الأفضل فى منطقة الشرق الأوسط فى مجال تكنولوجيا التعليم، وتتصدر مصر قائمة أفضل شركات تكنولوجيا التعليم لعام 2023 بأكثر من 11 شركة مصرية فى هذه القائمة.

جاء ذلك خلال جلسة داخل ساحة الابتكار innovation arena، ناقشت أثر التقنيات والتحول الرقمى على التعليم، فى المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT 2023.

أكد عمر بربرى مؤسس شركة OBM للتعليم أن التعليم المتطور يوفر على الدولة عملية توافر الكوادر المؤهلة التى تمتلك الأفكار الإبداعية، ومن ثم تحويلها إلى منتجات وخدمات ملموسة تعود على الدولة بعوائد اقتصادية جيدة، مشيرًا إلى وجود توجه مميز وداعم فى الإدارات المختلفة سواء بالوزارات والجهات المعنية، لدعم المبتكرين ورواد الأعمال، بما يتماشى مع الاستراتيجية التى وضعتها الدولة للتحول الرقمي، الأمر الذى يعود بالإيجاب على الصناعات والقطاعات المختلفة.

وذكرت رانيا أيمن مؤسس شركة entreprenelle أن السيدات أصبحن عنصرًا أساسيًا وفعالًا فى نجاح كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، خاصة مع تغير الفكر والثقافات والتى اختلفت كثيرًا عن ذى قبل، مشيرة إلى قصور وتهميش كان سائدًا فى وقت من الأوقات.

وأضافت أن هناك نماذج ناجحة جدًا ورائدات أعمال مصريات استطعن خلال السنوات القليلة الماضية حفرت أسماؤهن ضمن أفضل رواد الأعمال على المستوى الدولي، والتى كانت تحتاج فى المقام الأول إلى التشجيع وكانت تنتظر الفرصة المناسبة لاستعراض مهاراتها.