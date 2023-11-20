«اورنچ مصر» تعرض أحدث تقنيات الأمن السيبرانى والتوأمة الرقمية وروبوتات الجيل الخامس خلال مشاركتها فى Cairo ICT 23

مركز أورنچ الرقمى للتطوير والابتكار يسلط الضوء على أحدث ابتكاراته التكنولوجية

أعلنت اورنچ مصر عن مشاركتها فى المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقياCairo ICT '23 كشريك الاتصالات لهذا الحدث التقنى المهم والذى انطلق فى دورته السابعة والعشرين خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتأتى مشاركة اورنچ فى الحدث ضمن استراتيجيتها التوسعية فى تقديم الحلول الرقمية للشركات فى مصر وتمكينها من الحصول على تقنيات عالمية شديدة التطور على النحو الذى يعزز مساهمتها فى إنجاح خطط الدولة المصرية للتحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الذكية.

ويستعرض جناح اورنچ عروضا قوية تشمل أحدث خدماتها وحلولها التكنولوجية للشركات، فضلاً عن أبرز المشاريع التى طورها مركز اورنچ الرقمى للتطوير والابتكار ODC.

ومن بين عدة تقنيات وحلول تستعرضها، تسلط اورنچ مصر الضوء على حلول مراكز البيانات والأمن السيبرانى للشركات والتى تتضمن عمليات NOC لإدارة الشبكات والخوادم والبرمجيات، وعمليات SOC للأمن السيبرانى والتى تضمن الوقاية من التسلل والاختراقات عبر إجراءات استباقية لصد محاولات الاحتيال الإلكترونى مما يسمح للعملاء بتخزين بياناتهم فى بيئة مؤمنة وموثوقة.

كما تستعرض الشركة تقنية التوأمة الرقمية Digital Twin التى تقوم ببناء نسخة افتراضية رقمية مطابقة للواقع (سواء كان مصنعا أو مؤسسة أو مدينة سكنية) بما يساعد على محاكاة الواقع فى التوأم الافتراضي، الذى يكون مربوطا بمصادر البيانات فى البيئة الواقعية من خلال تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.

كما تسلط اورنچ الضوء على أحد تطبيقات الجيل الخامس والتى تتميز بالسرعة الفائقة فى نقل البيانات وهى تكنولوجيا الروبوتات والتى تقوم بعدد من المهام التى تسند للروبوت من خلال شبكة الجيل الخامس موضحة فى ذلك سرعة استجابة الروبوت للأوامر المرسلة له وكذلك سرعة إرساله للمتغيرات البيئة التى قد تطرأ حوله أثناء تنفيذه تلك المهام والأوامر ومن المتوقع أن تحدث هذه التكنولوجيا طفرة كبيرة فى قطاعات استراتيجية مثل النقل والتجارة والرعاية الصحية والتعليم عن بعد.

وفى قطاع المسئولية المجتمعية ودعم الشباب، تعرض اورنچ فى جناحها المبادرات والمشروعات المؤثرة التى أطلقتها فى إطار دعم الابتكار والإبداع خاصة بين فئة رواد الأعمال حيث يشهد جناح اورنچ فى المعرض أحدث ابتكارات مركز اورنچ الرقمى للتطوير والابتكار ODC فى مجال التكنولوجيا، والتى تشمل مشاريعًا طلابية ملهمة، على رأسها طابعة ثلاثية الأبعاد مع استعراض عينات مطبوعة توضح قوة هذه التقنية فى إنشاء هياكل معقدة وأشكال متنوعة.

كما يستعرض المركز مشروعًا طلابيًا نجح فى ابتكار جهاز خاص لمساعدة المكفوفين فى المدارس والجامعات، من خلال استقبال وإرسال الكتابات الخاصة بمراحلهم التعليمية كبديل عن نظام برايل التقليدى.

ويقدم المركز أيضًا مشروعًا فريدًا يتعلق بالذكاء الاصطناعى والروبوتات، وهو ذراع آلية قادرة على أداء مهام متنوعة مثل اللحام والأنشطة الصناعية الأخرى.

قال هشام مهران نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال فى أورنچ مصر: «نفتخر هذا العام بتقديم حزمة متطورة للغاية من الخدمات والحلول الذكية والأنظمة الإلكترونية الفعالة التى تعمل على تعزيز جهود التحول الرقمى فى مصر، وذلك ضمن استراتيجية اورنچ الهادفة إلى التوسع فى ابتكارات وتقنيات دعم أعمال قطاع الشركات وتنميتها وتسهيل أنشطتها المتعلقة بالمدفوعات وتبادل البيانات بما يعنى ازدهارًا فى هذه التبادلات ونتائج أكثر إيجابية على مستوى التشغيل والنمو والتكلفة».