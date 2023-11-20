كيف يعالج فيتوريا أخطائه الدفاعية قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية

ظهر منتخب مصر بمستوي متذبذب في الدفاعات في أخرلقاءات الفراعنة الودية ومباراتين التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تقام في 3 دول أمريكا كندا المكسيك في قارة أمريكا الشمالية.

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وأنقذ محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول العديد من الهجمات الخطيرة التي هددت مرمي الفراعنة في لقاء سيراليون وجيوتي في ظل حالة من الذهول الجميع على أداء دفاعات منتخب مصرخلال المباريات الماضية.

أظهرت مباراة سيراليون أن دفاع منتخب مصر تعاني بشكل كبير في ظل غياب أحمد حجازي و محمود حمدي الونش بسبب للاصابة .

استقدام فيوريا العديد من المدافعين خلفًا أحمد حجازي و والونش

استقدم فيتوريا خلال المباريات الماضية خلال فترة التوقف الدولي بعض اللاعبين أبرزهم :" حسام عبد المجيد _ محمد هاني علي جبر أحمد سامي_ رامي ربيعة _ أحمد فتوح _ ياسر إبراهيم _ محمود مرعي _ أحمد رمضان بيكهام.

لم يقدم اللاعبون المستوى المطلوب وظهروا بمستوى غير مرضي للجماهير المصرية .

يسعي البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، تقديم خطة لعلاج الأخطاء الدفاعية، بمنتخب مصر، خلال الفترة المُقبلة، والتي تسببت في استقبال أهداف في المباريات الودية الماضية في الدقائق الأخيرة في مباراتين الجزائر وتونس الوديتن استعداد لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل في كوت ديفوار.

يستعرض بوابة الوفد الحلول لعلاج الأخطاء الدفاعية للفراعنة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية

1 عودة أحمد حجازي و الونش و تماثلهم الشفاء الكامل لعودة قيادة دفاعات الفراعنة مرة أخرى .

2 _ في حالة غياب محمود الونش عن التماثل للشفاء الكامل عدم لحاق الفراعنة بطولة كأس الأمم الأفريقية سوف يحل عبد المنعم بديل الونش مع أحمد حجازي .

3 _ اقامة العديد من المباريات الودية بهدف التجانس في كل المراكز وخصوصًا خط الدفاع قبل الأمم الأفريقية .

4 _ عقد جلسة مع اللاعبين للوقف على أخطائهم وخصوصًا المدافعين لتصحيح أخطائهم في المرحلة المقبلة .

في سياق متصل نجح منتخب مصر تحقيق العلامة الكاملة في مباراتين التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 6 نقاط في المجموعة الأولي.