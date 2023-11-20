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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رضوى محمد: تتويج الاهلي بسوبر السلة لم يأت من فراغ

رضوى محمد لاعبة سلة
رضوى محمد لاعبة سلة الأهلي

أعربت رضوى محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب ‏فريق الجزيرة بنتيجة 72 - 43، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين داخل صالة حسن مصطفى، وأكدت أن الفريق ‏استحق التتويج باللقب‎.

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وقالت رضوى عقب المباراة إن لاعبات الأهلي قدمن مستوى مميزًا للغاية خلال اللقاء ونجحن في فرض سيطرتهن بشكل كبير على ‏الفريق المنافس، وإن التتويج بلقب كأس السوبر لم يأت من فراغ بل نتاج جهد كبير طوال الفترة الماضية. ‎

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن التتويج بكأس السوبر المصري سيكون دافعًا قويًّا للاعبات الفريق من أجل تحقيق المزيد من البطولات ‏خلال الموسم الحالي‎.

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