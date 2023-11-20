رضوى محمد: تتويج الاهلي بسوبر السلة لم يأت من فراغ

أعربت رضوى محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب ‏فريق الجزيرة بنتيجة 72 - 43، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين داخل صالة حسن مصطفى، وأكدت أن الفريق ‏استحق التتويج باللقب‎.

وقالت رضوى عقب المباراة إن لاعبات الأهلي قدمن مستوى مميزًا للغاية خلال اللقاء ونجحن في فرض سيطرتهن بشكل كبير على ‏الفريق المنافس، وإن التتويج بلقب كأس السوبر لم يأت من فراغ بل نتاج جهد كبير طوال الفترة الماضية. ‎

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن التتويج بكأس السوبر المصري سيكون دافعًا قويًّا للاعبات الفريق من أجل تحقيق المزيد من البطولات ‏خلال الموسم الحالي‎.