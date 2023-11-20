ميرال أشرف: الإصرار كلمة السر في الفوز بسوبر السلة
قالت ميرال أشرف، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إن التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب فريق الجزيرة إنجاز كبير، وأكدت أن لاعبات الأهلي كان لديهن إصرار كبير وعزيمة قوية على تحقيق اللقب.
وأبدت ميرال سعادتها البالغة بعد الفوز بنتيجة 72 - 43 على الجزيرة، في المباراة التي أقيمت داخل صالة حسن مصطفى، مشيرة إلى أن خبرات لاعبات الأهلي الكبيرة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني كانت بمثابة كلمة السر في تحقيق الفوز بهذا الفارق الكبير.
وتقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 72-43، ويتوج الفريق باللقب.