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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البنك الأهلي يتعادل مع فاركو وديا استعدادا لعودة الدوري

البنك الأهلي وفاركو
البنك الأهلي وفاركو

إنتهت منذ قليل ودية البنك الأهلي وفاركو والتى أقيمت بينهما مساء اليوم بستاد حرس الحدود بالإسكندرية.

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وحسم التعادل الإيجابي مباراة البنك الاهلي وفاركو 1-1 وذلك ضمن برنامج المباريات الودية المقرره من قبل طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خلال المعسكر المغلق.

البنك الأهلي وفاركو


وسجل هدف البنك الأهلي الوحيد في المبارا  كريم بامبو .


ومن المقرر ان يختتم فريق البنك الأهلي معسكره المغلق عقب مواجهة إنبى الودية الأربعاء المقبل  بستاد بتروسبورت.

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