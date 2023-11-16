معسكر مغلق لفريق البنك الأهلي ببرج العرب

استقر طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي على خوض معسكر مغلق، استعدادًا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وتتوقف فعاليات مسابقة الدوري الممتاز، خلال الفترة الحالية، على خلفية ارتباط منتخب مصر بخوض مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض فريق البنك الأهلي معسكرًا مغلقًا في برج العرب بالإسكندرية، المقرر إقامتها في الفترة من السابع عشر من نوفمبر الجاري، وحتى الثالث والعشرين من ذات الشهر.

ويأتي قرار البنك الأهلي بخوض معسكر مغلق في برج العرب، وذلك استعدادا لعودة مواجهات الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويسعى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، خلال المعسكر، تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وتطبيق بعض المهام الخططية والتكتيكية.

ودية تجريبية ..

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلي خلال المعسكر مباراة ودية تجريبية أمام فاركو بالإسكندرية الإثنين المقبل، من أجل الاطمئنان على حالة لاعبي الفريق، والتأكيد على جاهزية الفريق لاستكمال مشواره في مسابقة الدوري الممتاز.