الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الزراعة: الأمن الغذائي أولويات الدولة ومصر الأولى في تصدير الموالح (فيديو)

تصدير الموالح
تصدير الموالح

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الزراعة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية ساهمت في تخطي الأزمات التي مر بها العالم منها فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم زيادة الرقعة الزراعية داخل الدولة المصرية بأكثر من مليون ونصف فدان، لافتا إلى أن مصر تقترب من زراعة 10 ملايين أفدنة.

txt

كيف تدعم وزارة الزراعة المزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية من القمح

txt

وزارة الزراعة والتحالف الوطني يتعاونان لزراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة


وشدد على أن مصر تتمتع بسمعة طيبة في الخارج بشأن زراعتها، لافتا إلى أن مصر تقترب من تصدير 7 ملايين طن بمختلف السلع الزراعية وذلك لـ 160 دولة في العالم.

وأشار الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إلى أن مصر تعد الدولة الأولى في تصدير الموالح للعالم، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بملف الأمن الغذائي واعتباره أمن قومي للدولة.

وأوضح أن كل الأصناف المنزرعة في مصر، متوافقة مناخيا، تقاوم التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه متوقع لإنتاجية القمح أن تكون 3.8 فدان، مع الحوافز المقدمة من الدولة وتوفير التقاوي، مضيفا أنه يتم عمل حصر مساحات زراعة القمح بالقمر الصناعي.

كما أكد أن الرئيس السيسي، يتابع عن كثب كل الخطوات التي تتم في ملف الزراعة والري، وجميع القطاعات، مشيرا إلى أن ملف الزراعة له أولوية قصوى لدى القيادة السياسية لتوفير احتياجات المواطن المصري.

 

مواد متعلقة

وزارة الزراعة والتحالف الوطني يتعاونان لزراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة

وزارة الزراعة تدعم احتفالات "الفاو" بيوم الأغذية العالمي 2023

نوفمبر الحكم على المتهمين في قضية وزارة الزراعة

وفد وزارة الزراعة يُتابع أنظمة تغذية الماشية في قنا

وزارة الزراعة تخفض أسعار التقاوى لدعم المزارعين وزيادة المساحات المنزرعة

وفد من وزارة الزراعة يفحص محصول القطن والأرز والذرة بقرى الشرقية
الجريدة الورقية