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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة الزراعة والتحالف الوطني يتعاونان لزراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

في إطار سعيهما لزيادة إنتاجية القمح وتحقيق الأمن الغذائي، أطلقت وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "إزرع" بهدف زراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة، منها محافظة الوادى الجديد التي تستهدف زراعة 120 ألف فدان.

توفير التقاوى الجيدة

وتتعاون وزارة الزراعة مع الهيئة الإنجيلية عضو التحالف الوطني، حيث تقوم الهيئة بتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض 50% من أسعارها.

وتهدف المبادرة إلى تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، كما تقدم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمشاركين في المبادرة.

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وكانت المبادرة قد حققت نجاحًا كبيرًا في المرحلة الأولى التي استهدفت 8 محافظات و100 ألف مزارع، حيث تم زراعة 100 ألف فدان قمح.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة المصرية لزيادة إنتاجية القمح وتحقيق الأمن الغذائي.

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