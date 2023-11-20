الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيف تدعم وزارة الزراعة المزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية من القمح

قمح
قمح

تحرص وزارة الزراعة على تحقيق أعلى انتاجية من القمح هذا العام، لذلك ومنذ بدء موسم زراعة القمح وهي تقوم بعملية توعية بأهم المحاصيل المعتمدة، فضلًا عن تقديم روشتات زراعية للحفاظ على إنتاجية الفدان.

التوصيات والإرشادات

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دعم الدولة للمزارعين  لتحقيق أعلى إنتاجية من محصول القمح، وذلك من خلال توفير كافة أوجه الدعم الفني والتوصيات والإرشادات طوال فترة الزراعة حتى الحصاد.

ووجه الوزير بتواجد لجان الإرشاد الزراعي في الحقول لتوعية المزارعين بضرورة استخدام التقاوى الجديدة المعتمدة من الوزارة، والتي تتميز بجودتها العالية وقدرتها على زيادة الإنتاجية. كما شدد على ضرورة وضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة، مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى.

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نطلب التحقيق يا وزير الزراعة

كما وجه الوزير بزيادة معدلات التوعية للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح، وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالأرقام.

وأكد الوزير أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل فاتورة الاستيراد. مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

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