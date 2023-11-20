نادر السيد: يكشف موقف رجوع نجله لنادي الزمالك من جديد

تحدث نادر السيد، حارس مرمى القطبين ومنتخب مصر السابق، أن نجله أحمد يلعب الآن فى فريق باوك اليوناني، فى الفريق الأول كحارس ثالث، وذلك كان حلمًا بالنسبة له وهو الاحتراف الخارجي وفى فريق كبير.

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أكد نادر السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أحمد تحت أمر الزمالك فى أى وقت وحتى الآن لم يحدث أى تفاوض لضمه، وهو الآن الحارس الأساسي لفريق الشباب فى باوك اليوناني، والحارس الثالث للفريق الأول، ويحظى الآن بخبرات جيدة للغاية.

وأضاف:" بالطبع أحمد تحت أمر الزمالك، وفى حال طلبه سيكون متواجدًا، وهو أحد أبناء النادي.

في سياق متصل، يواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة أبو سليم الليبي في افتتاحية الجولة الأولى بدور المجموعات في كأس الكونفيدرالية.