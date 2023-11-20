فتوح يستعد لتقديم اعتذار لمجلس إدارة الزمالك وجماهيره

يستعد الظهير الأيسر لمنتخب مصر ونادي الزمالك أحمد فتوح "المغضوب" عليه من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء والجماهير، لتقديم بيان اعتذار عما بدر منه مؤخرًا والأزمة الراهنة حتى وقتنا الحالي.

وكشف أكثر من مصدر مقرب لدى اللاعب أن فتوح خلال الساعات القادمة سيقدم اعتذاره لمجلس إدارة نادي الزمالك وجماهيره، في محاولة لتهدئة الأمور بين الطرفين.

حيث وصلت طريق اللاعب ومجلس الإدارة إلي طريق مسدود بعدما تم اتخاذ قرار بتجميده وعرضه للبيع من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير القادم.

فتوح يتلقي عرض من السعودية لضمه يناير المقبل

كشف سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح عن تلقيه عرضاً سعودياً لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أكد وكيل فتوح في تصريحات لصحيفة “اليوم” السعودية أن اللاعب تلقى عرضاً رسمياً من نادي الاتفاق السعودي خلال الساعات الماضية.

وأكمل أنه سيتم إرسال العرض لنادي الزمالك بشكل رسمي لدراسته خلال الفترة المقبلة، مع عودة اللاعب من معسكر منتخب مصر عقب انتهاء مباراة سيراليون ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.