غزل المحلة يتقدم على لافيينا في شوط أول ناري

تقدم غزل المحلة على نظيره لافيينا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الجارية الآن على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ9 في دوري المحترفين.

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بدأ فريق غزل المحلة المنعطف الأول من المباراة بالضغط المبكر على دفاعات لافيينا هدف التقدم، حتى أسفر عن أول أهداف المباراة فى الدقيقة 8، عن طريق محمد جابر، لاعب زعيم الفلاحين، من تمريرة سحرية مررها مارو ليسددها في شباك لافيينا.

وعاد أحمد سالم، لاعب لافيينا، بهدف التعادل في شباك غزل المحلة بالدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول.

وأضاف رجب مارو، لاعب الغزل، الهدف الثاني في شباك لافيينا في الدقيقة 36، ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم غزل المحلة على لافيينا بهدفين مقابل هدف واحد.

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة لافيينا:

في حراسة المرمى: عمرو شعبان

فى الدفاع: عمرو الجزار، أحمد طارق، عموري، بودي

فى الوسط شيكو محارب، حجازي، جابر، الإخميمي

في الهجوم: عبده يحيى، مارو.

تشكيل لافيينا الرسمي لمباراة غزل المحلة:

فى حراسة المرمى: محمد السعيد

في الدفاع: قاسم ربيع، أحمد سالم، محمد أسامة، أحمد سيد.

في الوسط: محمود حسن، برعي أبو القاسم، عبدالرحمن محمود، أحمد محمود.

في الهجوم: حمدي محمد.