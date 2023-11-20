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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تأخر مباراة غزل المحلة و لافيينا  في دوري المحترفين

غزل المحلة
غزل المحلة

تاخر انطلاق مباراة غزل المحلة ولافينيا  عن الموعد المحدد لها في المباراة التي تقام على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ9 في دوري المحترفين .

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قرر حكم المباراة عدم اطلاق صافرة بداية المباراة بسبب تشابه اطقم حراس الفريقان وهذا يخلاف لؤائح الدوري ، وحيث منح الإدارين الفريقان قمصان مختلفة

وكان التوقف المباراة طال 7 دقائق من عمر المباراة  وبدأت المباراة في تمام الساعة 5.8 مساء بتوقيت القاهرة .

تشكيل غزل المحلة الرسمي  لمباراة لافيينا

عمرو شعبان

عمرو الجزار

أحمد طارق

عموري

بودي

شيكو محارب

حجازي

جابر

الاخميمي

عبده يحيى

مارو.

تشكيل لافيينا الرسمي لمباراة غزل المحلة

محمد السعيد، قاسم ربيع، أحمد سالم، محمد أسامة، أحمد سيد، محمود حسن، برعي أبو القاسم، عبد الرحمن محمود، أحمد محمود، حمدي محمد.

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