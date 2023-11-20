17 مارس.. الحُكم على مُتهمي "خلية الشروق"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز محاكمة 11 متهما، لاتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ" خلية الشروق".. لجلسة 17 مارس المقبل للنطق بالحكم.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي .

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.