الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

17 مارس.. الحُكم على مُتهمي "خلية الشروق"

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز محاكمة 11 متهما، لاتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ" خلية الشروق"..  لجلسة 17 مارس المقبل للنطق بالحكم. 

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها

txt

قرين الشيطان يُزهق 4 أرواح في 3 أسابيع.. تفاصيل مروعة

txt

غدر الصحاب يتواصل.. القصاص لضحية قطرات العين السامة


 صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي . 

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

مواد متعلقة

شوهت وجه طليقة زوجها.. الحكم بحبس سيدة 6 أشهر

تجديد حبس عصابة النصب على راغبي تغيير العملات المحلية

قرين الشيطان يُزهق 4 أرواح في 3 أسابيع.. تفاصيل مروعة

غداً.. استكمال مُحاكمة 43 مُتهماً في "خلية العجوزة"

غداً.. محاكمة المُتهمين في "خلية الشروق"

3 مارس.. الحُكم على مُتهمٍ في خلية التجمع

تأجيل محاكمة معتز مطر وآخرين في "تمويل الإرهاب"

غدر الصحاب يتواصل.. القصاص لضحية قطرات العين السامة
الجريدة الورقية