غدر الصحاب يتواصل.. القصاص لضحية قطرات العين السامة

تتزايد يوماَ بعد يوم وقائع غدر الصحاب حتى أصبحت الدهشة منقوصة حينما تتكشف قصة جديدة تسير حروف سردها على ذات السطور.

اقرأ أيضاً: حكايات مأساوية نسجت تفاصيلها الخيانة.. "غدر الصحاب" يُواصل سفك الدماء



حكايتنا اليوم لا تختلف كثيراً عن النهج الذي اعتمده ضعاف النفوس، بل ما زاد من بشاعة ما اقترفت يدى المجرمة أن الدافع وراء الواقعة لم يكن سوى السرقة لا أكثر.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المحكمة في ولاية ويسكونسن أدانت السيدة جيسي كورسزفيسكي – 39 سنة بعد أن وُجدت مُذنبة بتهمة إزهاق روح صديقتها وسرقة مبلغ 300 ألف دولار منها في 2018.

وأشار التقرير إلى أن المُدانة تُواجه إمكانية مُعاقبتها بالسجن مدى الحياة بعد أن ثبت قيامها بإنهاء حياة صديقتها بتلويث مياه الشرب الخاصة بها باستخدام قطرات العين.

الضحية والجانية

تفاصيل اكتشاف الجريمة

في 3 أكتوبر 2018 قامت الشرطة بالتوجه لمنزل الضحية وتُدعى لين هيرنان في الستينات من عُمرها، وعثر عليها رجال الشرطة ميتة على كرسيها وحولها كمية هائلة من الأدوية المُكسرة على صدرها.

وشك رجال الشرطة في وقت اكتشاف الجثمان في أن تكون الوفاة بسبب جرعة زائدة، ولكن بعد3 أشهر لاحقة تمكن رجال الفحص الطبي في تحديد سبب الوفاة بتعاطي المُتوفية جرعة قاتلة من عقار التيتراهيدروزلين (المُكون الرئيسي لقطرات العين).

تضارب الروايات

وقبضت الشرطة على المُتهمة المُدانة كورسزفيسكي في صيف 2019، ولكنها أدلت بروايات مُتضاربة عن الواقعة.

ومن بين ما قالته المُتهمة إنها شاهدت الضحية يوم الجريمة وهي تقوم بعمل كوكتيل من الفودكا وقطرات العين (فيزين) حيث كانت تُحاول إنهاء حياة نفسها.

وأشارت إلى أن الضحية قامت بتجربة عدة جرعات مُختلفة من أجل الوصول للجرعة القاتلة.

وتوصل المُحققون لقيام المُتهمة بتحويل ما يزيد عن 100 ألف دولار من مُدخرات الراحلة لحسابها البنكي الخاص.

وسيتم تحديد عقوبة المُدانة يوم 7 ديسمبر المُقبل، وبحسب القانون الأمريكي فإن عقوبة السجن مدى الحياة إلزامية في أحكام الإدانة بجرائم إنهاء الحياة.

وبالتأكيد فإن الجانية تعض أصابع الندم الآن، فهي من جانب أزهقت روح صديقتها بسيناريو بشع عرفه العالم أجمع، ومن جانب آخر أفسدت حياتها بيديها ولن يكون بمقدورها التمتع بالأموال حصيلة السرقة.