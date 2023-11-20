معهد إعداد القادة ينظم برنامج "قادة التميز" لطلاب المعاهد العليا

ينظم معهد إعداد القادة، برئاسة الدكتور كريم همام، برنامج تدريبي بعنوان "قادة التميز" خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر 2023.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بوزارة التعليم العالي.

ومن المقرر أن يشارك في البرنامج التدريبي نحو 200 طالب وطالبة من طلاب المعاهد العليا المصرية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التعليم العالي بضرورة عقد برامج ودورات تدريبية وتأهيلية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك لتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

ويهدف برنامج إعداد القادة إلى بناء وعي الطلاب وتثقيفهم بالقضايا العامة في المجتمع من خلال التوعية بدور الفن كأحد القوى الناعمة في مواجهة الأفكار غير السوية، وكذلك الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، إلى جانب التركيز على التنمية البشرية وتطوير الذات للطلاب.

ويتضمن برنامج إعداد القادة ورش عمل حول مهارات العرض والتقديم، وجولات خارجية إلى متحف الحضارة.

معهد إعداد القادة يحرص على تنمية مهارات الشباب

وفي تصريح له، أكد الدكتور كريم همام أن معهد إعداد القادة يولي اهتماماً كبيراً بتقديم برامج تستهدف تنمية مهارات الشباب وإعداد القيادات المستقبلية، مشيراً إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية لبناء وعيهم وشخصياتهم.

وحثّ مدير معهد إعداد القادة، الشباب على الاستفادة من فرص التعليم، والابتكار وتطوير المهارات التي تمكّنهم من تحقيق النجاح والمساهمة في بناء مستقبل مصر.