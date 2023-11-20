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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غينيا بيساو يهزم جيبوتي بهدف نظيف في تصفيات افريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

خطف منتخب غينيا بيساو الفوز على حساب نظيره جيبوتي، بنتيجة هدف دون رد، فى الجولة الثانية التى جمعت المنتخبين بتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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تصفيات افريقيا

سجل هدف منتخب غينيا اللاعب ماورو تيكيسيرا فى الدقيقة 39 من عمر المباراة ليقتنص ثلاثة نقاط هامة بعد التعادل فى الجولة الأولى.

وبتلك الفوز اصبح منتخب غينيا يمتلك 4 نقاط، جمعها من مباراتين، خلف الفراعنة بالمجموعة الاولى بتصفيات افريقيا المؤهلة للمونديال.

ترتيب المجموعة الاولى

 1ـ منتخب مصر 6 نقاط

 2ـ منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

 3ـ منتخب بوركينا فاسو نقطة واحدة

 4ـ منتخب اثيوبيا نقطة واحدة

 5ـ منتخب سيراليون نقطة واحدة 

 6ـ منتخب جيبوتي بدون نقاط

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