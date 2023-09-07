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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الجزائر يواجه تنزانيا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

يستعد منتخب الجزائر لخوض مواجهة قوية ضد نظيره تنزانيا مساء اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

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وتعد مباراة اليوم مجرد "تحصيل حاصل" لمنتخب الجزائر الذي ضمن تأهله رسميًا إلى نهائيات البطولة، حيث يتربع محاربو الصحراء على صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة.

ويتواجد منتخب الجزائر في صدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة، حصدها من 5 مواجهات، حيث نجح في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع اللقاءات التي خاضها بالتصفيات حتى الآن.

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا والقناة الناقلة:           

من المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر ضد تنزانيا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

وستذاع مباراة الجزائر ضد تنزانيا عبر قناة beIN Sports HD 5 الحاصلة على حقوق نقل التصفيات بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

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