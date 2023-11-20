مدير تعليم قفط يتابع سير العملية التعليمية بمدارس الإدارة

شهد الدكتور بخيت محمد الجميعى مدير عام ادارة قفط التعليمية، اليوم الاثنين، زيارات ميدانية لمدارسة النهضةالابتدائية بقفط للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وشدد مدير التعليم بقفط على أهمية الانضباط المدرسي والظهور بالمظهر التعليمي اللائق، وكذلك الالتزام بالزي المدرسي المناسب، ونبه الى أهمية وقيمة التعليم خلال المرحلة القادمة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠. ولقد أثنى مدير تعليم قفط على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة ومظهرها اللائق.

واستمع الدكتور بخيت إلى مجموعة من المداخلات من جانب تلاميذ الصف الرابع بالمدرسة، اظهرت المستوى العلمى المتميز للتلاميذ كما استمع إلى بعضا من المشكلات من جانب السادة مدير ومعلمي المدرسة والتي تواجه سير العملية التعليمية بالمدرسة، وقام خلالها مدير تعليم قفط بتقديم حلولاً مناسبة لإنهاء تلك المشكلات.

وشدد مدير عام الادارة على الاهتمام بنظافة دورات المياه حرصًا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب، فضلًا عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية مؤكداً أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.