يعد الذهاب إلى الدراسة يوميا من أحد الأسباب التي تدفع الأمهات إلى تحضير بعض السندوتشات بطريقة مختلفة لافراد أسرتها لتقدم لهم وجبة غذائية متكامله العناصر.

وفي سندوتشات مفيدة وطيبة المذاق يسهل تحضيرها بأكثر من طريقة بمكونات متواجدة باستمرار في المنزل.

وبخطوات سهلة وبسيطة حضري ساندويتش الروست بيف مع صوص المشروم لابنائك قبل الذهاب إلى الدراسة.

المقادير

- الخبز الفرنسي : رغيف

- صلصة الفطر الجاهزة : 2 ملعقة كبيرة

- روست بيف : 8 شرائح

- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح رفيعة)

- خس الآيسبرغ : نصف كوب (مقطع)

- الخيار المخلل : 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة)

- جبن الشيدر : شرائح

طريقة التحضير

قطعي رغيف الخبز الفرنسي بالعرض ثم ادهنيه بصلصة المشروم الجاهزة.

أضيفي شرائح الروست بيف، والطماطم، والخس، ومخلل الخيار.

أضيفي شرائح جبنة الشيدر على الوجه.

حمّصي الساندويش حتى تذوب الجبنة وقدميه ساخناً.