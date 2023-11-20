وزير الشباب: الاستثمار الرياضي لم يعد ترفًا ولدينا خطة متكاملة للنهوض بالمنشآت الرياضية

افتتح الدكتورأشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة وأحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية جلسة التداول اليوم الاثنين، الموافق 20-نوفمبر-2023، ببدء التداول على أسهم شركة فتنس برايم للأندية الصحية بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أكد الدكتورأشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة أهمية الاستثمار الرياضي المبني على خطط علمية سليمة.

أضاف" الاستثمار الرياضي لم يعد ترفا ولدينا خطط واضحة وطموحة للتحديث الشامل لكثير من المنشآت التابعة للوزارة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة كما وكيفا".

وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية إن إدارة البورصة تعتزم النهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة. وأضاف: إن التواجد داخل هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال.

كما أوضح الشيخ أن إدارة البورصة تعمل على جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد في البورصة المصرية وذلك إثراء للتنوع القطاعي للشركات المقيدة داخل السوق، بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

في حين صرح المهندس/ سامح المنجوري- الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم" أن القيد يمثل خطوة هامة في خطة الشركة واستراتيجيتها الطموحة للنمو. وأضاف: إن القيد يتيح للشركة العديد من الفرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع وزيادة حجم الأعمال. كما أوضح أن الشركة تهدف إلى الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال الفترة القادمة.