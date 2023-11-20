بالتزامن مع المكنسة.. تعرف على موعد نوات الشتاء على سواحل البحر المتوسط

تتعرض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، خلال فصلي الخريف والشتاء للعديد من النوات التي يصاحبها أمطار ورياح شديدة، لاسيما على محافظتي الإسكندرية ومطروح، لذا يجب الحذر الشديد في تلك الأوقات.

وتتزامن تلك الأيام مع نوة "المكنسة" التي تبدأ في 16 نوفمبر من كل عام وتستمر لمدة 4 أيام، لتلحقها في 22 نوفمبر نوة "باقي المكنسة" والتي لا تختلف كثيرًا عن الأولى في الأمطار والرياح.

وترصد "الوفد" في هذا التقرير، أسماء وموعد نوات الشتاء التي تضرب محافظات البحر المتوسط.

تبدأ محافظة الإسكندرية في استقبال النواب في 30 سبتمبر من كل عام، بنورة "غسيل البلح" التي تستمر لمدة 3 أيام، ويصاحبها رياح غربية وأمطار خفيفة.

وفي 20 أكتوبر، تأتي نوة "رياح الصليب" وتستمر لمدة 3 أيام.

وفي 16 نوفمبر، تضرب نوة "المكنسة" سواحل الإسكندرية لمدة 4 أيام ويصاحبها أمطار شديدة ورياح، وهي تعد من أشد نوات الشتاء.

وفي 22 نوفمبر، تأتي نوة "باقي المكنسة" لمدة 4 أيام.

وفي 4 ديسمبر، تحل نوة "قاسم" لمدة 5 أيام، ويصاحبها رياح وعواصف.

وفي 19 ديسمبر، تأتي نوة "الفيضة" لمدة 5 أيام، وتشتهر باسم "الفيضة" لشدة وغزارة أرقامها.

وفي 28 ديسمبر، تأتي نوة "الميلاد" لمدة يومان.

وفي 2 يناير، يكون موعد نوة "رأس السنة الميلادية" لمدة 4 أيام.

وفي 12 يناير، تأتي نوة "الفيضة الكبيرة" لمدة 6 أيام.

وفي 19 يناير، تأتي نوة "الغطاس" لمدة 5 أيام على الأكثر.

وفي 28 يناير، تأتي نوة "الكرم" لمدة 7 أيام.

وفي 18 فبراير، تأتي نوة "الشمس الصغيرة" لمدة 3 أيام.

وفي 2 مارس، تأتي نوة "السلوم" لمدة يومان.

وفي 9 مارس، نوة "الحسوم" التي تستمر لمدة 7 أيام.

وفي 18 مارس، تأتي نوة "الشمس الكبيرة" لمدة يومان.

وفي 24 مارس، يكون موعد آخر نوات العام وهي "عوة وبرد العجوزة" التي تستمر لمدة 6 أيام.