إعانات عاجلة للمتوفين والمصابين في إنهيار عقار ببورسعيد

صدق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي صرف إعانة عاجلة قدرها ٢٥ ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث إنهيار عقار حي الشرق ، وصرف 50 ألف جنيه من مديرية التضامن الإجتماعي لأسر المتوفيين في الحادث موجهاً مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة التواصل مع أسر المتوفيين لإستلام المبلغ المنصرف .

وكان العقار الكائن بشارع رمسيس بدائرة حى الشرق قد تعرض لإنهيار نتيجة العاصفة الجوية التى شهدتها بورسعيد مساء الأحد أسفر عن وفاة ٤ أشخاص هم عيد حماد التوني وياسين عبد الحميد ياسين وعبد الحميد ياسين محمود وعبد الرحمن عبد الحميد ياسين ، وقدم محافظ بورسعيد خالص العزاء لأسر المتوفيين في الحادث متمنيا الشفاء العاجل للمصابين ، وإنتقل لموقع الحادث بصحبة اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد فور وقوع الحادث وتلقى غرفة العمليات الإشارة بإنهيار العقار للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الإصابات والوفيات وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع ، وتابع محافظ بورسعيد أعمال رفع حطام العقار المنهار وقيام الحماية المدنية بالبحث عن مصابين أو وفيات أسفل العقار ، كما إنتقلت سيارات الإسعاف لمكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفوري ، كما أصدر محافظ بورسعيد توجيهاته بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين الذين يتلقون علاجهم بالمستشفيات والتعامل السريع مع تداعيات الحادث .