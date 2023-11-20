موعد التحسن التدريجي للطقس

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نظرًا لأننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والتي تُلقي بظلالها على كافة أنحاء البلاد.

نشاط للرياح



ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك غطاء سحابي على شمال البلاد مع نشاط للرياح يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس لذا يجب ارتداء الملابس الثقيلة للأطفال وكبار السن.

استمرار تكاثر السحب



وأضافت الهيئة، يستمر تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار بنسب متفاوتة علي مختلف المناطق لتكون متوسطة علي (الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ) وتغزر أحيانا علي السواحل الشرقية وتقل حدتها كلما تقدمت للداخل لتكون خفيفة إلى متوسطة علي الدلتا ومدن القناة وخفيفة علي القاهرة وتقل سقوطها مع تقدم النهار، وارتفاع الأمواج علي مسطح البحر المتوسط لتتراوح بين 3 إلى 4 أمتار.

طقس معتدل الحرارة



وذكرت، الطقس السائد معتدل الحرارة نهارًاعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

التحسن التدريجي للطقس



وتابعت، تتحرك الحالة الجوية شرقا ليكون تأثير الظواهر الجوية بشكل أكبر علي شرق البلاد وعلى إخواننا في غزة؛ لتستمر فرص سقوط الأمطار الغزيرة وسرعات الرياح علي غزة لليوم الثاني علي التوالي ويبدأ التحسن من غدًا الثلاثاء.