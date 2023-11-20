رئيس قطاع الناشئين بزد: عمر خضر سينجح فى أستون فيلا وحصلنا على 4 مليون من الزمالك

قال علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادى زد، إن عمر خضر موهبة كبيرة،مشيراً إلى أنه يتوقع، له النجاح فى الملاعب الأوروبية،فى المستقبل بعد انتقاله إلى نادى أستون فيلا الإنجليزى.

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أضاف نبيل خلال حواره لملعب الشمس مع كابتن مجدى عبد الغنى على قناة الشمس:" عمر خضر لاعب موهوب من الطراز الأول، ومع الوقت سيتأقلم على الأجواء الأوروبية،وسيحقق نجاحاً كبيراً".

وواصل:"بدأنا فى تطوير قطاع الناشئين بنادى زد وقمنا بالبحث عن مواهب واعدة من خارج النادى،وقمنا بوضع تصور وإحصائية كاملة،للاعبي مواليد 2006 ووقع الاختيار على عمر خضر من الزمالك،واشترينا لاعبين من المقاولون وإنبى والمقاصة وضمناهم للمجموعة الموجودة وأصبحنا أكبر فرقة فى مصر".

تابع:" وأول معايشة أرسلنا 5 لاعبين ومنهم عمر خضر احترف فى أستون فيلا الإنجليزي،وهو لاعب موهوب وقادر على التأقلم والتعايش مع الظروف والأجواء الأوروبية،وأتمنى له التوفيق فى الفترة القادمة".

وأكمل:" عمر خضر يلعب فى الجناح الشمال،وأتوقع له مستقبل كبير،واشتريناه من الزمالك بحوالى 5 مليون جنيه، ونال اللاعب إعجاب المدربين فى أستون فيلا لتميزه بمهارات فنية وبدنية بمستوى عال، مما دفع إدارة النادي الإنجليزي للتفاوض مع "زد إف سي" للموافقة على الاحتراف في صفوفه، وكان ذلك في إطار خطة "زد إف سي" لإتاحة الفرصة للناشئين للاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية".

واختتم علاء نبيل حديثه قائلا:" عمر خضر أول لاعب من نادي زد يحترف في صفوف "أستون فيلا"، والدوري الإنجليزي، وثاني محترف من النادي في الدوريات الأوروبية بعد محمد هيثم الذي احترف في الدوري البرتغالي، وينتظر احتراف المزيد من اللاعبين من نادي زد خلال الفترة المقبلة".