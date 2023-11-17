زد 2009 يفوز على الاسماعيلي بدوري الجمهورية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق الاسماعيلي بهدف دون خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعه ، ضمن منافسات الجوله الحاديه عشر من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب زد .

واحرز هدف الفوز اليوم نادي زد الاعب احمد رجب ابوغالي ، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :

المدير الفني شادي هشام .

مدرب عام احمد علي .

مدرب عمر ابوالسعود .

مدرب حراس محمد ابراهيم .

إداري الفريق احمد هندي .

مدرب أحمال محمد عبدالجواد زيكا .

تحليل فني ايهاب الدجوي .

دكتور عظام مينا لطيف .

اخصائي محمود عاصم الهواري .

مسؤول مهمات شهاب احمد