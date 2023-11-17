زد 2009 يفوز على الاسماعيلي بدوري الجمهورية
فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق الاسماعيلي بهدف دون خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعه ، ضمن منافسات الجوله الحاديه عشر من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب زد .
واحرز هدف الفوز اليوم نادي زد الاعب احمد رجب ابوغالي ، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :
المدير الفني شادي هشام .
مدرب عام احمد علي .
مدرب عمر ابوالسعود .
مدرب حراس محمد ابراهيم .
إداري الفريق احمد هندي .
مدرب أحمال محمد عبدالجواد زيكا .
تحليل فني ايهاب الدجوي .
دكتور عظام مينا لطيف .
اخصائي محمود عاصم الهواري .
مسؤول مهمات شهاب احمد