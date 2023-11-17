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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد 2009 يفوز على الاسماعيلي بدوري الجمهورية

زد والاسماعيلي
زد والاسماعيلي

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق الاسماعيلي بهدف دون خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعه ، ضمن منافسات الجوله الحاديه عشر من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب زد .

واحرز هدف الفوز اليوم نادي زد الاعب احمد رجب ابوغالي ، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :

المدير الفني شادي هشام .
مدرب عام  احمد علي .
مدرب عمر ابوالسعود .
مدرب حراس محمد ابراهيم .
إداري الفريق  احمد هندي .
مدرب أحمال محمد عبدالجواد زيكا .
تحليل فني  ايهاب الدجوي .
دكتور عظام مينا لطيف .
اخصائي  محمود عاصم الهواري .
مسؤول مهمات شهاب احمد

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