زد 2008 يصعق الزمالك بثنائية في بطولة دوري الجمهورية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد 2008 ، علي فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم السبت بملعب نادي الزمالك ، ضمن منافسات الجولة التاسعه من بطولة دوري الجمهورية .

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وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على مؤازرة الفريق ، وتوجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

أحرز اهداف الفوز لفريق زد كلا من :

كريم جمعه هدف .

مروان محمد هدف .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :

مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا

مدرب عام ك/ احمد كمال

مدرب ك/ عبدالحميد محمد

مدرب حراس ك/ عمرو احمد

اداري الفريق ك/ يحيى معوض

مدرب أحمال ك/ عمر جابر

أخصائي د/ عمر مدحت

محلل فني ك/ ايهاب الدجوي

مسؤول مهمات/ مازن درويش