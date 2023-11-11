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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد 2008 يصعق الزمالك بثنائية في بطولة دوري الجمهورية

زد ضد الزمالك
زد ضد الزمالك

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد 2008 ، علي فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم السبت بملعب نادي الزمالك ، ضمن منافسات الجولة التاسعه من بطولة دوري الجمهورية .

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وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على مؤازرة الفريق ، وتوجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

أحرز اهداف الفوز لفريق زد كلا من :
كريم جمعه هدف .
مروان محمد هدف .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :

مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا 
مدرب عام ك/ احمد كمال 
مدرب ك/ عبدالحميد محمد
مدرب حراس ك/ عمرو احمد
اداري الفريق ك/ يحيى معوض 
مدرب أحمال ك/  عمر جابر 
أخصائي د/ عمر مدحت
محلل فني ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول مهمات/ مازن درويش

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