حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط الترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وتفتح وزارة التربية والتعليم، غدًا الأحد، باب التقدم للترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وتتضمن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية العمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي).

يأتي ذلك في ضوء استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المبكر لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٤ للوصول إلى أعلى مستوى من الشفافية وتكافؤ الفرص.

ووجهت وزارة التربية والتعليم كل من يجد في نفسه القدرة والكفاءة على القيام بالأعمال وتتطبق عليه الشروط الواردة بالإعلان التقدم عن طريق طبع استمارة الترشح واعتمادها وإرفاق صحيفة أحوال حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى وتقديمها لمديرية التربية والتعليم التابع لها

ضوابط الترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024

يشترط لمن يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة، ورئيس أو وكيل لجنة إدارة

الحصول على مؤهل عالى بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني ( تجارى - فندقى - زراعى صناعي للعمل المرشح له (رئيسا) أو وكيلا). أن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول أ على الأقل).

الحصول على تقدير (ممتاز) بالنسبة الخاضعين للقانون ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ يشان قانون الخدمة المدنية وتقدير (كف) الخاضعين القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته في تقرير الكتابة عن السنتين الأخريين.

خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة اشرافيه داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قسم (حجرة) لو وكيل قسم (حجرة)

- يجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.

أن يكون لديه الإلمام الكافى يعلوم الحاسب الآلي.

أن يتمتع بسمات الشخصة القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

ألا يكون له القارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

ألا يكون قد تعدى ثلاث سنوات في رئاسة لجنة الإدارة - النظام والمراقبة) وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ثلاث عدم توقيع أي جزء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء.

ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني إذا تطلب الأمر

