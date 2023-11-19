مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024

يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنطلق بداية من 14 يناير 2024، على أن يتم وضع جداول الامتحانات من قبل المديريات والإدارات التعليمية، كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) الثلاثاء 9 يناير 2024.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، والذي بدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، ويستمر حتى السبت الموافق 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 .

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي:-

بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 .

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 .

بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .

بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.