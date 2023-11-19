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الأحد 19 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بالصور .. جافي يتعرض لإصابة خطيرة ويغادر الملعب باكيا

إصابة جافي
إصابة جافي

تعرض بابلو جافي لإصابة قوية أثناء مشاركته فب مباراة إسبانيا أمام جورجيا والمقامة بينهما حاليا على ملعب ويفو خوسيه زوريلا ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة لمباريات المجموعة الأولى فى تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

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وشهدت الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول تعرض جافي لإصابة قوية بعد التواء ركبته في احدي الكرات ليغادر ملعب المباراة باكيا ليدفع لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا بسانسيت بدلا منه.

إصابة جافي

ومن المقرر أن يخضع جافي لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

وحسم منتخب اسبانيا تأهله إلى كأس الأمم الأوروبية قبل جولتين، بعدما تصدر جدول مجموعته برصيد 18 نقطة حاليا، بينما يأتي جورجيا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط فقط

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