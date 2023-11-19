منتخب إسبانيا يواجه جورجيا اليوم فى تصفيات أوروبا يورو 2024

يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره منتخب جورجيا، على ملعب ويفو خوسيه زوريلا ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمباريات المجموعة الأولي فى تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

موعد مباراة إسبانيا ضد جورجيا

من المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا ضد جورجيا ، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نويفو خوسيه زوريلا بإسبانيا.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا

وتُنقل مباراة إسبانيا ضد جورجيا عبر قناة beIN Sports 1 HD.

ترتيب منتخب إسبانيا في المجموعة

يحتل منتخب إسبانيا المركز الأول فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 18 نقاط، فيما يأتي منتخب جورجيا فى المركز الرابع 8 نقاط.

حيث تمكن المنتخب الإسباني من إعتلاء صدارة المجموعة برصيد ١٨ نقطة من خلال الفوز في ٦ مباريات والهزيمة في مباراة وحيدة، بينما يتواجد منتخب جورجيا في المركز الرابع برصيد ٨ نقاط من فوزين وتعادلين.

وضمنت إسبانيا التأهل للبطولة الأوروبية المقبلة التي ستقام فى ألمانيا، قبل خوض مباراتها الأخيرة بالتصفيات أمام جورجيا اليوم.