المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: أدلة إدانة إسرائيل موثقة بالصوت والصورة على الهواء

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر تعرضت لهجوم شرس من المعنية بالحق في السكن بالأمم المتحدة، معقبًا: "قالوا أن نقل المصريين من المساكن العشوائية لمناطق جديدة أنه تهجير قسري"، مشددًا على أن أدلة ارتكاب إسرائيل للجرائم على الهواء بالصوت والصورة ولابد من الاحتفاظ بالتوثيق وحمايته.

ارتكاب إسرائيل للجرائم

وأوضح أن المفوض السامي لحقوق الإنسان تأخر في إدانة ما يحدث في الأراضي المحتلة، مشددًا على أنه تقابل معه في زيارته لمصر، موضحًا أن المقابلة معه كانت خشنة جدًا وتحدثنا معه على أين دوره في هذه الأزمة، واستجاب للذهاب للحدود وزيارة المستشفيات.

وأشار "شيحة"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المفوض السامي عاد من مصر برأي جديد بأن إسرائيل ارتكبت الكثير من الجرائم، موضحًا أنه وبهذه الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجعلهم اتخاذ كافة الطرق لمحاكمة القادة الإسرائيلي على جرائم الحرب.

وأضاف أن شعر بحزن شديد جدًا وهو أروقة الأمم المتحدة والجميع يتحدث عن الإبادة الجماعية وقتل المدنيين ببساطة شديدة، منوهًا بأنه لا يتحمل الألم إلا من يكابدة، وفي النهاية تم الضغط على المفوض السامي لحقوق الإنسان لتبني القضية الفلسطينية بشكل مؤسسي وتوثيق الجرائم وتوجيه إدانة لما ترتكبه إسرائيل من جرائم في غزة.

وأشار إلى أن ما تشهده غزة هي ضربة لمنظومة حقوق الإنسان حول العالم وجعلت الكثيرين يتشككوا كثيرًا في توجهات أمريكا والدول الغربية، مشددًا على أن الجميع ادرك أن هناك إزدواجية في المعايير وتعامل الدول حسب مصالحها.