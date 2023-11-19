عاجل
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان يتسبب في انقطاع الاتصالات
الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب البرازيل يستعيد ورقة رابحة قبل لقاء الارجنتين 

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

يلتقي منتخب البرازيل نظيره منتخب الارجنتين صباح يوم الاربعاء في المباراة المرتقبة على ستاد ماراكانا ضمن منافسات الجولة السادس في تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية .

اقرأ أيضًا...

txt

ميدو : أويد فكرة التعاقد الأهلي مع أحمد فتوح من خلال الزمالك

txt

الزمالك يهزم الهلال الليبي بثلاثية بيضاء استعدادًا لـ"أبوسليم" وسامسون يسجل

استعاد منتخب البرازيل  ورقة رابحة قبل لقاء منتخب الارجنتين في اللقاء الناري  في إطار الجولة السادسة بالتصفيات كأس العالم أمريكا  الجنوبية .

أكد فابريزو رومانو  الصحفي بشبكة سكاي سبورتس البريطانية مساء اليوم الأحد ، فإن جيسوس  مهاجم منتخب البرازيل قد شارك في الحصة التدريبية التي خاضها منتخب البرازيل بشكل كامل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مشاركة المهاجم البرازيلي في التدريبات بشكل كامل، يؤكد عودته قريبًا للمشاركة مرة أخرى، خاصة رفقة فريق أرسنال، الأمر الذي يمنح الإسباني ميكيل أرتيتا دفعة معنوية كبرى.

موعد مباراة البرازيل  والارجنتين في كأس العالم 

تبدأ مباراة البرازيل  و الارجنتين صباح اليوم الأربعاء  في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

الجريدة الورقية